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Spanish Icons: Comando G, Rumbo al Norte

The final instalment of the Spanish Icons looks at an up-and-coming label channelling granite through Garnacha in the small region of Gredos.
Ines Salpico Ines Salpico

Comando G, Rumbo al Norte, Cerebros, Gredos

First vintage: 2010

No one can claim to understand the essence of Spanish Garnacha until they’ve tasted Rumbo al Norte (‘Route to the North’).

‘It’s liquid granite,’ says Daniel Landi, one of the founders of Comando G. ‘Rumbo al Norte changed our lives – and the life of Gredos.’

See below for a must-try vintage of Comando G, Rumbo al Norte

Spanish Icons: Comando G, Rumbo al Norte

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