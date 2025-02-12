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Spanish Icons: Muga, Prado Enea Gran Reserva

Muga's Prado Enea Gran Reserva has stood the test of time as one of the best value fine wine labels Spain has to offer.
Ines Salpico Ines Salpico

Muga, Prado Enea Gran Reserva, Rioja

First vintage: 1969

Only produced in exceptional vintages, Prado Enea uses a selection of the best and later-harvested grapes from Muga’s plots on the northwestern edge of Rioja Alta, at around 500m-600m.

Its ageworthiness and laidback classicism have made it – vintage variation notwithstanding – one of the safest and best-valued options among investment-worthy Spanish wines. It strikes an interesting balance between classical and more modern Rioja, and this makes it a good entry point, both stylistically and budget-wise, for budding collectors.

Winemaker Manuel Muga explains that the age of the vines, in tandem with climate change, will further limit the quantity of Prado Enea produced in the future, adding that ‘the most important [thing] is that quality will always prevail over quantity’.

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Spanish Icons: Muga, Prado Enea Gran Reserva

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