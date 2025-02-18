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Spanish Icons: López de Heredia, Viña Tondonia

One of the truly great Spanish wines, Viña Tondonia remains a must-have in the cellars of all dedicated enthusiasts.
Ines Salpico Ines Salpico

López de Heredia, Viña Tondonia, Rioja

First vintage: 1913

Among the world’s most recognisable vineyard names, López de Heredia’s Viña Tondonia has become a brand in its own right.

Its Reserva is treasured as one of Spain’s most accessible icons, both stylistically and budget-wise, consistently delivering power and poise, drinkability and staying power, quality and value.

See below for a must-try vintage of López de Heredia, Viña Tondonia

Spanish Icons: López de Heredia, Viña Tondionia

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