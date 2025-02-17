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Spanish Icons: Clos Mogador, Vinya Classificada

A product of Priorat's 20th century renaissance, Clos Mogador Vinya Classificada has been a leading light since its creation.
Ines Salpico Ines Salpico

Clos Mogador, Vinya Classificada, Priorat

First vintage: 1989

One of the leading, and most characterful, faces of the ‘Gang of Five’ who transformed Priorat in the last quarter of the 20th century, Clos Mogador’s founder René Barbier brought an idiosyncratic strength to his interpretation of the region, at once poetic and technically exact – attributes that can also be ascribed to the project’s namesake wine, whose earthy complexity and elegant rusticity never fail to impress, vintage after vintage.

See below for a must-try vintage of Clos Mogador Vinya Classificada

Spanish Icons: Clos Mogador, Vinya Classificada

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