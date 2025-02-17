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Spanish Icons: Clos Mogador, Vinya Classificada
Ines Salpico
February 17, 2025
Clos Mogador, Vinya Classificada, Priorat
First vintage: 1989
One of the leading, and most characterful, faces of the ‘Gang of Five’ who transformed Priorat in the last quarter of the 20th century,
’s founder René Barbier brought an idiosyncratic strength to his interpretation of the region, at once poetic and technically exact – attributes that can also be ascribed to the project’s namesake wine, whose earthy complexity and elegant rusticity never fail to impress, vintage after vintage. Clos Mogador
See below for a must-try vintage of Clos Mogador Vinya Classificada
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