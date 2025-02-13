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Spanish Icons: Dominio de Pingus, Pingus

Peter Sisseck saw from day one that Ribera del Duero had both the history and potential for true fine wine – the result was Pingus.
Ines Salpico Ines Salpico

Dominio de Pingus, Pingus, Ribera del Duero

First vintage: 1995

‘It’s almost a damnation to produce a wine that becomes an icon from day one,’ says Peter Sisseck when describing the attention and pressure that fell upon him with the release of Pingus’ first vintage.

It all started with few expectations and a lot of wonder; the Danish winemaker was working at Hacienda Monasterio and felt Ribera del Duero, with its wealth of old vines, deserved a true ‘vineyard wine’.

See below for one recommended vintage of Peter Sisseck’s Pingus to try

Spanish Icons: Dominio de Pingus, Pingus

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