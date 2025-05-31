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The winemakers behind ‘post-modern’ Rioja

The concept of ‘post-modern Rioja’ is now fully established as a new chapter in the DOCa’s long timeline of history. We take a closer look at some of the producers and philosophies forging the new-school classics of tomorrow.
Fintan Kerr

For those in the know, the diversity of wine in Rioja is absolutely staggering. One of Spain’s largest wine regions, and certainly its most famous, more than 64,000ha of vineyards are scattered across three major sub-regions, hundreds of vineyards, dozens of villages and a variety of terrains.

For a long time, Rioja was pigeon-holed as being the home of classically made, long-matured red wines; yet these account for only a fraction of the wines produced in the region.

In fact, today Rioja is one of Spain’s most fashionable wine regions, with a plethora of projects that have defined a new style, typically driven by small, terroir-focused winemakers who have brought an entirely new energy to the region.

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