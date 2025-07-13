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PREMIUM

Vintage English sparkling wine: Panel tasting results

Plenty of high scores highlighted the ever-rising quality of English sparkling wine and the skill and ambition of the country’s winemakers.
Susie Barrie Susie Barrie

Susie Barrie MW, Simon Field MW and Rebecca Palmer tasted 85 wines, with 8 Outstanding and 42 Highly recommended

Vintage English sparkling wine: Panel tasting scores

85 wines tasted

Exceptional 0

Outstanding 8

Highly recommended 42

Recommended 29

Commended 6

Entry criteria: producers and UK agents were invited to submit their current-release traditional-method sparkling wines (brut and drier styles only) produced in the United Kingdom using grapes sourced from a single vintage and labelled as vintage from the last 10 years (2014 and beyond)

Scroll down to see the top-scoring wines from the Vintage English sparkling wine panel tasting

Vintage English sparkling panel tasting results

Wines were tasted blind

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