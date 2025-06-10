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Walls’ hidden gems: Domaine Verzier, a new future for the northern Rhône

Matt Walls visits Maxime Verzier at his family's winery in Chavanay, an estate that's charting a new course in the northern Rhône, blending tradition with innovation and producing transparent, highly drinkable wines .
Matt Walls Matt Walls

As I snaked my way uphill through vineyards of Viognier and Syrah towards Domaine Verzier in Chavanay, I saw a lone figure silhouetted at the top of the hill.

When I eventually pulled into the driveway, there she was again, to my left: a tall statue of the Virgin Mary – the Madone d’Izeras – surveying the vines beneath her. To my right, taller still, stood a crane, pulling up new buildings.

Ahead of me – between the old world and the new – was the current Verzier winery. It was fully functioning but in disarray, with barrels, tanks, pipes and boxes stacked everywhere, waiting for their spacious new home to take shape.

Maxime Verzier emerged from the chaos to greet me. After a blustery walk around the vineyards, we sought shelter from a rampaging Mistral to taste his range.

It was a peek into a possible future for the northern Rhône.

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Six Domaine Verzier wines to try

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