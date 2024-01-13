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Wine investment January 2024: Uncertain times favour Bordeaux

Bordeaux has benefited from buyers’ ‘flight to quality’ in an uncertain market, according to a recent report, as separate analysis digs deeper into the longer-term price trajectory of ‘legendary’ five-star Bordeaux vintages.
Chris Mercer Chris Mercer

Thirty Bordeaux wines featured in Liv-ex’s new ‘Power 100’ ranking of brand performance on the secondary market, compared to 25 in the previous edition. Château Angélus rose to ninth, from 65th a year earlier.

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