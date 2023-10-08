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Burgundy wine investment: Buyers showing patience in quiet year

Data suggests prices have been drifting on top-tier Burgundy for much of 2023, in what’s seen as a relatively subdued secondary market for fine wine
Chris Mercer Chris Mercer

Top-tier Burgundy prices have dipped in 2023, after rising strongly in recent years, shows data from UK merchant Bordeaux Index (see chart). At Liv-ex, the Burgundy 150 index fell 11% in eight months to 31 August, but rose 56% over five years.

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