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Build a Bordeaux cellar on a budget: Top tips for smarter buying

You may have a cellar of your own to stock, or plan to build a collection stored elsewhere. Either way, our expert’s advice will help you target the vintages and estates that offer the best quality and value in Bordeaux today, priced in that ‘sweet spot’ up to about £100.
Gareth Birchley Gareth Birchley

One of the greatest pleasures in life is having a fully stocked cellar of mature wines to dip in and out of at will. With the world of wine evolving at a rate of knots, it is, of course, not quite as easy as that any more, even with the best will and the deepest pockets.

For wine drinkers, the one positive to have come from the meteoric rise in the price of Burgundy and other cult wines from across the globe is that Bordeaux has never looked better value than it does right now. That being said, there is undoubtedly a value sweet spot when buying claret, and following a few simple rules like those outlined below can help you get the best out of the region, for present and future, without an excessive budget.

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