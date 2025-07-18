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Wine investment: Top level Burgundy offers value in downbeat market

Lower prices for blue-chip Burgundy wines have continued to inspire buyers to seek opportunities in 2025, within a subdued market.
Chris Mercer Chris Mercer

International merchant Bordeaux Index said that Burgundy blue-chips constituted a ‘bright spot’ in the first five months of 2025.

It said that overall trading on Burgundy fell in value terms, but the region held up better than the wider market.

It cited renewed interest in top-tier producers, led by trading on Domaine de la Romanée-Conti wines (see chart below).

This analysis builds on previous suggestions (see January 2025 update) that buyers were keen to capitalise on recent price erosion among vaunted wines from Burgundy.

While single bottles of grand cru Burgundy can still command higher prices than whole cases of top Bordeaux, it’s all relative.

Disclaimer: Decanter’s Marketwatch pages are published for informational purposes only and do not constitute investment advice. Wine prices may vary and they can go down as well as up. Seek independent advice where necessary and be aware that wine investment is unregulated in several markets, including the UK.

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