The official 1855 Bordeaux classification

Decanter's index of Bordeaux chateaux included in the 1855 classification, from first to fifth growth...

The 1855 Bordeaux classification ranked the chateaux of the Medoc (plus Haut-Brion from Graves) based on price, reflecting each wine’s quality and demand. First Growths (1er Cru Classé) Chateau Lafite Rothschild, Pauillac

Chateau Latour, Pauillac

Chateau Margaux, Margaux

Chateau Haut-Brion, Pessac, Graves

Chateau Mouton Rothschild, Pauillac [promoted in 1973] Second Growths (2ème Cru Classé) Chateau Rauzan-Segla, Margaux

Chateau Rauzan-Gassies, Margaux

Chateau Leoville-Las Cases, St-Julien

Chateau Leoville-Poyferre, St-Julien

Chateau Leoville-Barton, St-Julien

Chateau Durfort-Vivens, Margaux

Chateau Gruaud-Larose, St-Julien

Chateau Lascombes, Margaux

Chateau Brane-Cantenac, Margaux

Chateau Pichon Longueville Baron, Pauillac

Chateau Pichon Longueville Comtesse de Lalande, Pauillac

Chateau Ducru-Beaucaillou, St-Julien

Chateau Cos d’Estournel, St-Estèphe

Chateau Montrose, St-Estèphe Third Growths (3ème Cru Classé) Chateau Kirwan, Margaux

Chateau d’Issan, Margaux

Chateau Lagrange, St-Julien

Chateau Langoa Barton, St-Julien

Chateau Giscours, Margaux

Chateau Malescot St Exupery, Margaux

Chateau Cantenac Brown, Margaux

Chateau Boyd-Cantenac, Margaux

Chateau Palmer, Margaux

Chateau La Lagune, Haut-Medoc

Chateau Desmirail, Margaux

Chateau Dubignon, Margaux

Chateau Calon-Segur, St-Estèphe

Chateau Ferrière, Margaux

Chateau Marquis d’Alesme Becker, Margaux Fourth Growths (4ème Cru Classé) Chateau Saint-Pierre, St-Julien

Chateau Talbot, St-Julien

Chateau Branaire-Ducru, St-Julien

Chateau Duhart-Milon, Pauillac

Chateau Pouget, Margaux

Chateau La Tour Carnet, Haut-Medoc

Chateau Lafon-Rochet, St-Estèphe

Chateau Beychevelle, St-Julien

Chateau Prieure-Lichine, Margaux

Chateau Marquis de Terme, Margaux Fifth Growths (5ème Cru Classé) Chateau Pontet-Canet, Pauillac

Chateau Batailley, Pauillac

Chateau Haut-Batailley, Pauillac

Chateau Grand-Puy-Lacoste, Pauillac

Chateau Grand-Puy-Ducasse, Pauillac

Chateau Lynch-Bages, Pauillac

Chateau Lynch-Moussas, Pauillac

Chateau Dauzac, Margaux

Chateau d’Armailhac, Pauillac

Chateau du Tertre, Margaux

Chateau Haut-Bages-Liberal, Pauillac

Chateau Pedesclaux, Pauillac

Chateau Belgrave, Haut-Medoc

Chateau de Camensac, Haut-Medoc

Chateau Cos Labory, St-Estèphe

Chateau Clerc-Milon, Pauillac

Chateau Croizet Bages, Pauillac

Chateau Cantemerle, Haut-Medoc [added in 1856]