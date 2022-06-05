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Best Médoc & Haut-Médoc, Moulis & Listrac 2021 wines tasted en primeur
Médoc/Haut Médoc/ Moulis and Listrac 2021
Average yields:
- AOC Médoc 35.5hl/ha. A decrease of 11% from 2020.
- Haut-Médoc 33.4hl/ha. A decrease of 6% from 2020.
What you find from the 2021 wines
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