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PREMIUM

Best Médoc & Haut-Médoc, Moulis & Listrac 2021 wines tasted en primeur

Georgie Hindle presents an overview of the 2021 vintage across the Médoc, Haut-Médoc, Moulis and Listrac appellations revealing her highest-scoring wines.
Georgie Hindle Georgie Hindle

Médoc/Haut Médoc/ Moulis and Listrac 2021

Average yields:

  • AOC Médoc 35.5hl/ha. A decrease of 11% from 2020.
  • Haut-Médoc 33.4hl/ha. A decrease of 6% from 2020.

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