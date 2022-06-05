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Best Pauillac 2021 wines tasted en primeur
Pauillac 2021
Average yield:
- 35.1hl/ha. An increase of 2% from 2020.
What you find from the 2021 wines
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