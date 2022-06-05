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Best Sauternes and Barsac 2021 wines tasted en primeur
Sauternes & Barsac 2021
Average yield:
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Sauternes: 4hl/ha. A decrease of 71% from 2020.
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Barsac: 1.5hl/ha. A decrease of 86% from 2020.
What you find from the 2021 wines
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See the top-scoring Sauternes & Barsac 2021 en primeur wines
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