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Best St-Estèphe 2021 wines tasted en primeur
St-Estèphe 2021
Average yield:
- 40.7hl/ha. A decrease of 3% from 2020.
What you find from the 2021 wines
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See the top-scoring St-Estèphe 2021 en primeur wines
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