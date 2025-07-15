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Aphelion: A complete commitment to Grenache

Working with top vineyards in McLaren Vale, Rob and Louise Mack are producing a range of wines that showcase the region’s diverse terroir – right down to unique plot-by-plot bottlings. David Sly pays them a visit and recommends 11 wines to try.
David Sly

Only a few months after arriving in McLaren Vale from Sydney, winemaker Rob Mack had made the decision to specialise in Grenache.

Soon after starting his job for regional contract producer McLaren Vale Winemakers, Mack identified extraordinary parcels of dry-grown Grenache from ancient bush vines, and made enquiries whether he could purchase some.

When the answer was yes, Rob and his wife, Louise Rhodes Mack, made an instant commitment to start their own wine brand: Aphelion.

They started in 2014 with one tonne of Grenache fruit purchased from the Brini family vineyard.

Notes and scores for 11 McLaren Vale Grenache from Aphelion below

Aphelion: Top wines to try

Bottles tasted by David Sly in McLaren Vale and by Beth Pearce MW, Sara Muirhead MW and Ben Chan at the Australian Grenache Panel Tasting 2025, London.

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