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Yangarra: McLaren Vale Grenache success applied to Shiraz

Peter Fraser, acclaimed winemaker for Yangarra in South Australia’s McLaren Vale region, gives David Sly a preview of his new releases and explains how hard work perfecting his single-block Grenache wines is now paying off with Shiraz.
David Sly

Critical acclaim with his single-block Grenache from the Yangarra estate vineyard in McLaren Vale has inspired winemaker Peter Fraser to follow suit with Shiraz, transforming the wines beyond a more typical Australian expression.

With each parcel of Shiraz, Fraser minimises extraction and gently works the tannins through minimal pump-overs during fermentation, to relax their overt influence and emphasise suppleness on the palate.

His results are evident in two Yangarra single-site Shirazes: King’s Wood (sourced from a 2.3ha block planted on sand and ironstone) and Ironheart (a 1.8ha block planted on gravelly ironstone at higher elevation).

Scroll down for tasting notes and scores of the new releases from Yangarra

New releases from Yangarra: Grenache, Shiraz and Rhône-style whites

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