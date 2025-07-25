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Baudains: Montalcino’s quiet revolution

Richard Baudains discusses Montalcino's imbalance when it comes to plantings of Brunello di Montalcino versus Rosso di Montalcino.
Richard Baudains Richard Baudains

A quiet revolution is underway in Montalcino. A reset of vineyard quotas approved at the end of 2024 is destined to dramatically increase the production of Rosso di Montalcino, creating exciting new prospects for what has traditionally been regarded as Montalcino’s second wine.

Rosso di Montalcino is a kind of younger sibling. Like Brunello di Montalcino, it must be made from 100% Sangiovese and its DOC overlaps in toto with that of the DOCG.

Theoretically, yields for Rosso are marginally higher than for the senior wine, at 90 hl/ha as opposed to 80 hl/ha, but in practice yields across the denomination are similar and generally lower.

Notes for 12 excellent expressions of Rosso di Montalcino below

Baudain’s 12 Rosso di Montalcino picks:

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