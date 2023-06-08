{"api":{"host":"https:\/\/pinot.decanter.com","authorization":"Bearer ZGY5NzIwOWE4NDBiZGM1ZDU4YjgwZDk3NjQ3MzNhZmQyYjc3YzY4MDk3NzBiNDFjOThkMmExN2JmZWJlNzQ3ZA","version":"2.0"},"piano":{"sandbox":"false","aid":"6qv8OniKQO","rid":"RJXC8OC","offerId":"OFPHMJWYB8UK","offerTemplateId":"OFPHMJWYB8UK","wcTemplateId":"OTOW5EUWVZ4B"}}

PREMIUM

Best St-Emilion 2022 wines tasted en primeur

Georgie Hindle presents an overview of the 2022 vintage across the St-Emilion appellation revealing her highest-scoring wines.
Georgie Hindle Georgie Hindle

St-Emilion 2022

Average yield:

  • Average yield 41.2hl/ha, +10.7% relative to the 10-year average of 37.2hl/ha.
  • Yield in 2021 27.9hl/ha which was a decrease of 30% from 2020.

Rainfall during the vintage in mm and % relative to the 10 year average:

  • Pre-budburst (Nov-March) 558mm (+14.8%)
  • Véraison to harvest (August-October) 67.7mm (-44.0%).
  • Total: 886.1mm (-1.9%)

What you find from the 2022 wines

See the top-scoring St-Émilion 2022 en primeur wines

Search all Bordeaux 2022 en primeur ratings published so far

Back to the main Bordeaux en primeur page

Latest Wine News