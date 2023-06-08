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Best St-Emilion 2022 wines tasted en primeur
St-Emilion 2022
Average yield:
- Average yield 41.2hl/ha, +10.7% relative to the 10-year average of 37.2hl/ha.
- Yield in 2021 27.9hl/ha which was a decrease of 30% from 2020.
Rainfall during the vintage in mm and % relative to the 10 year average:
- Pre-budburst (Nov-March) 558mm (+14.8%)
- Véraison to harvest (August-October) 67.7mm (-44.0%).
- Total: 886.1mm (-1.9%)
What you find from the 2022 wines
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