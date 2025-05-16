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Bordeaux 2024: Rauzan-Ségla and Beau-Séjour Bécot round out the week

A busy week of en primeur releases concludes with the appearance of Château Rauzan-Ségla and Château Beau-Séjour Bécot.
Rupert Millar Rupert Millar

The trend for cuts continues with both releases, but cheaper vintages remain in the back catalogue of each as well.

That said, both properties are considered to be among the region’s rising stars which might draw interest.

Château Canon-la-Gaffelière was also released with a 20% cut and is the cheapest vintage currently available.

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