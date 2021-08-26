Côte de Beaune producers: 10 lesser-known names to discover

This article contains: top 10 producers
- Jean-Claude Bachelet (St. Aubin)
- Bachelet-Monnot (Maranges)
- Henri et Gilles Buisson (St. Romain)
- Domaine Comtesse de Chérisey (Blagny)
- Domaine Lucien Jacob (Échevronne, Hautes Cotes)
- Domaine Lafouge (Auxey-Duresses)
- Monthélie-Douhairet-Porcheret (Monthélie)
- Agnès Paquet (Meloisey, Hautes Cotes)
- Elodie Roy (Maranges)
- Anne-Marie et Jean-Marc Vincent (Santenay)
- A top-end choice: Domaine d’Auvenay
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Wines from Charles Curtis MW’s must-know Côte de Beaune producers
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