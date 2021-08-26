{"api":{"host":"https:\/\/pinot.decanter.com","authorization":"Bearer OWI3NjliYWIyZjM3NDQ0NDZlMzhjYTZhNTk0ZjUzYTQxYWM1ODhhYWRjNWYwYjdmZjI4ZGNmYjQ3ZWE0NmQ0Nw","version":"2.0"},"piano":{"sandbox":"false","aid":"6qv8OniKQO","rid":"RJXC8OC","offerId":"OFPHMJWYB8UK","offerTemplateId":"OFPHMJWYB8UK","wcTemplateId":"OTOW5EUWVZ4B"}}

PREMIUM

Côte de Beaune producers: 10 lesser-known names to discover

As part of his exploration of the back roads of the Côte de Beaune, where value and quality still reward the brave, Charles Curtis MW introduces ten must-know producers, and gives an insider tip for a top-end choice.
Charles Curtis MW Charles Curtis MW

This article contains: top 10 producers

  1. Jean-Claude Bachelet (St. Aubin)
  2. Bachelet-Monnot (Maranges)
  3. Henri et Gilles Buisson (St. Romain)
  4. Domaine Comtesse de Chérisey (Blagny)
  5. Domaine Lucien Jacob (Échevronne, Hautes Cotes)
  6. Domaine Lafouge (Auxey-Duresses)
  7. Monthélie-Douhairet-Porcheret (Monthélie)
  8. Agnès Paquet (Meloisey, Hautes Cotes)
  9. Elodie Roy (Maranges)
  10. Anne-Marie et Jean-Marc Vincent (Santenay)
  11. A top-end choice: Domaine d’Auvenay

Wines from Charles Curtis MW’s must-know Côte de Beaune producers

Related content

Burgundy: a complete guide to Corton

Top 2019 Côte de Beaune en primeur wines

Latest Wine News