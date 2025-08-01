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Decanter meets: San Leonardo’s Anselmo Guerrieri Gonzaga

Victoria Daskal sits down with Anselmo Guerrieri Gonzaga from San Leonardo in Trentino to talk lakeside breezes, gardening and why the area has a lack of Instagram-worthy sunsets.
Victoria Daskal Victoria Daskal

Tucked between northern Italy’s mountains and shaped by Alpine winds, Tenuta San Leonardo produces some of the country’s most refined wines in one of its most biodiverse landscapes.

I recently sat down with Anselmo Guerrieri Gonzaga, who now leads the estate, to talk light, legacy, elegance, and what it means to build a garden just for winter.

Tasting note of the recent 2020 vintage of San Leonardo below

Tasting San Leonardo 2020:

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