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Expert’s Choice: Oregon Pinot Noir

The Willamette Valley, with its distinctive soils and generally mild climate, has found great success with this temperamental, traditionally Burgundian variety. Charles Curtis MW shares his top Oregon Pinot Noir selections.
Charles Curtis MW

The received wisdom is that Pinot Noir is a capricious grape to grow. Despite the difficulties, however, it has settled in quite comfortably in Oregon.

There are stunning wines being produced in this corner of the Pacific Northwest. As Véronique Drouhin puts it: ‘There aren’t many places on earth where Pinot Noir grows well. Oregon is absolutely one of the few where the delicate grape variety expresses itself in such a refined way.’

Scroll down for Charles Curtis MW’s pick of the best 18 Oregon Pinot Noirs

Given its somewhat temperamental nature, site is everything.

Oregon Pinot Noir: Charles Curtis MW’s top selections

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