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Tuscany: Exploring Vernaccia di San Gimignano
Susan Hulme MW
March 15, 2021
It’s a bit of an oddity in the world of white wines. Whites are usually valued for their acidity and range of aromas, but Vernaccia di San Gimignano has relatively low acidity and is low in aromas.
It is also high in tannins and is described by locals as more like a red grape. Yet its savoury, salty elements result in fresh, tangy wines.
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Italy’s first wine to be awarded
status in 1966, Vernaccia di San Gimignano became a DOCG in 1993. It grows in the gently undulating Tuscan hillsides around the beautiful medieval town of San Gimignano, famous for its many towers. DOC
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Vernaccia San Gimignano wines to try:
Wines tasted by Monty Waldin
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