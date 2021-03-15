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Tuscany: Exploring Vernaccia di San Gimignano

These characterful whites aren’t as well known as other Italian DOCG wines, but they reflect their Tuscan homeland and deserve to be recognised as one of Italy’s best and most characterful white wines, says Susan Hulme MW, with 12 recommendations by Monty Waldin...
Susan Hulme MW Susan Hulme MW

It’s a bit of an oddity in the world of white wines. Whites are usually valued for their acidity and range of aromas, but Vernaccia di San Gimignano has relatively low acidity and is low in aromas.

It is also high in tannins and is described by locals as more like a red grape. Yet its savoury, salty elements result in fresh, tangy wines.

Scroll down for 12 Vernaccia di San Gimignano wine tasting notes and scores

Italy’s first wine to be awarded DOC status in 1966, Vernaccia di San Gimignano became a DOCG in 1993. It grows in the gently undulating Tuscan hillsides around the beautiful medieval town of San Gimignano, famous for its many towers.

Vernaccia San Gimignano wines to try:

Wines tasted by Monty Waldin

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