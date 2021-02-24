{"api":{"host":"https:\/\/pinot.decanter.com","authorization":"Bearer OTdkZmFlMjQ5ZGIyZTg0YmI5MmY5YmY1NmI1MDYwMWM2ZDQ1YjdjNGQ4YTFlZjMwNTBlZTQ2Y2Y3YmZmNDU5Mg","version":"2.0"},"piano":{"sandbox":"false","aid":"6qv8OniKQO","rid":"RJXC8OC","offerId":"OFPHMJWYB8UK","offerTemplateId":"OFPHMJWYB8UK","wcTemplateId":"OTOW5EUWVZ4B"}}

PREMIUM

Discovering Valtellina plus 10 top producers worth knowing

Michaela Morris investigates the small and under-the-radar alpine valley of Valtellina in Italy's northern Lombardy region and implores lovers of Nebbiolo to seek out these intense, finely-etched and mineral-laden wines.
Michaela Morris Michaela Morris

Tucked up in the mountains of Northern Lombardy near the Swiss border, the wine region of Valtellina almost defies comprehension.

This atypical lateral mountain valley is carved out by the Adda River, where it changes its course to flow due west. Shielding the area from inclement weather are the towering Rhaetian Alps to the north and the less imposing Bergamo range to the south.

Summers are remarkably hot, and autumn tends to be dry and sunny with significant differences between day and night-time temperatures.

Scroll down for Michaela Morris’ top 20 Valtellina wines

Michaela’s top 20 Valtellina wines:

You may also like:

Barolo & Barbaresco: 10 high-flying vineyard sites

Barolo 2016 ‘classico’ late releases tasted

Barolo 2016 ‘MGA’ late releases tasted

Latest Wine News