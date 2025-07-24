{"api":{"host":"https:\/\/pinot.decanter.com","authorization":"Bearer ZDhjYjZhMmM1ODk0Mzc0ZjM1OTQ1ZmFmZTc1NjZmZmUyZDVhNjYyZTFiM2ZiYjFhOTBmZGM4M2Y5MjNlMjc0NA","version":"2.0"},"piano":{"sandbox":"false","aid":"6qv8OniKQO","rid":"RJXC8OC","offerId":"OFPHMJWYB8UK","offerTemplateId":"OFPHMJWYB8UK","wcTemplateId":"OTOW5EUWVZ4B"}}

PREMIUM

‘I tasted 700 Languedoc wines over the last year, here are my 10 best under £20’

Dreaming of southern France but don't have the budget to travel there? Decanter's Natalie Earl has picked out her 10 favourite Languedoc wines under £20 that will transport you straight to the Med.
Natalie Earl Natalie Earl

The 2022 and 2023 vintages were scorchers across the Languedoc, a wine region that encompasses a large area of southern France.

Despite this, the winemakers managed to make really delicious, drinkable wines. Their freshness and pure fruit flavours will take you right to the shores of the south of France.

I tasted through 700 of them over the course of the past year and discovered five key things to bear in mind.

Which 10 Languedoc wines under £20 should you buy? Scroll down to find out…

Languedoc wines under £20: Star buys to try

Related articles

The 20 best rosés from beyond Provence this year

Decanter cellar: 15 must-try Sauvignon Blanc

Rioja Report 2025: Value & diversity

Latest Wine News