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‘I tasted 700 Languedoc wines over the last year, here are my 10 best under £20’
Natalie Earl
The 2022 and 2023 vintages were scorchers across the Languedoc, a wine region that encompasses a large area of southern France.
Despite this, the winemakers managed to make really delicious, drinkable wines. Their freshness and pure fruit flavours will take you right to the shores of the south of France.
I tasted through 700 of them over the course of the past year and discovered five key things to bear in mind.
Which 10 Languedoc wines under £20 should you buy? Scroll down to find out…
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Languedoc wines under £20: Star buys to try
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