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Languedoc under the lens: Vintages and voices from a region in flux

Having tasted more than 700 wines over the past year in the Languedoc, Decanter's France editor Natalie Earl charts the region's evolution and reports on the 2022 and 2023 vintages in its key appellations. Meet the noteworthy and new producers that make this region tick and discover the best bottles to buy.
Natalie Earl Natalie Earl

At the end of 2023, in an article about the 10 reasons to rediscover Languedoc, I argued that the region has entered a new era.

It’s never been more obvious that the region has turned a page, yet remains in a state of evolution.

Of the past three difficult and extreme vintages, producers have managed to create startlingly balanced, delicious wines.

Scroll down for 30 Languedoc showstoppers from 2022 and 2023

Around the appellations

Hear from the vignerons themselves in the crus of Boutenac and La Livinière about their experience of the 2022 vintage:

Languedoc: The best of 2022 and 2023

The wines selected here are not necessarily all the top scorers from the 2022 and 2023 vintages in the Languedoc. They instead offer something for everyone: a mix of showstoppers, up-and-coming names, and wines with true character.

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