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Ten reasons to rediscover Languedoc plus the wines to seek out

Decanter’s Regional Editor for Languedoc has spent a lot of time in the southern French wine region over the past year, and has been bowled over by the quality on offer. Here she gives us 10 of many good reasons to look at its terroirs, estates and wines through fresh eyes.
Natalie Earl Natalie Earl

A region as vast and geographically complicated as Languedoc is difficult, if not impossible, to generalise about. With so many appellations, topographies, microclimates, grape varieties and terroirs, it’s more than just the sum of its parts. Languedoc has moved into a new era, extending beyond the tropes of ‘great value’ and ‘rustic, hearty reds’.

Now is the time to discover the cutting edge of what’s happening in this region. Run, don’t walk, to snap up the exciting wines of Languedoc.

Scroll down to see notes and scores for 10 Languedoc wines worth seeking out

Rediscover Languedoc: 10 wines to tempt

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