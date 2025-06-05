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Insider’s guide: What the locals are drinking in Rioja

For the ultimate insider’s guide to drinking Rioja – in Rioja – it makes sense to ask those who spend their days welcoming visitors, talking to producers and pouring the local wines.
Beth Willard

People often ask me how I find new wines and producers. My winemaker friends are certainly very helpful, always pointing me in the direction of exciting projects.

Then there are local wine fairs, international shows and countless websites to search. But the answer is a lot simpler. I love chatting with local bar owners and restaurateurs to see what new discoveries or treasures they have to offer.

These are the people who drink with local winemakers and know first-hand what’s happening in the vineyards. They are also close to their customers and can spot changing consumer trends before we can even start to consider, let alone quantify them.

I talked with five business owners in the region, to find out what their customers are seeking in a glass of Rioja – and what they are drinking themselves!

Scroll down for an insider’s guide on what the locals are drinking

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