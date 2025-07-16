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Inspired by Bordeaux: The long history of Virginia’s Meritage blends

Virginia's long winemaking history go back to ‘founding father’ Thomas Jefferson and his fixation on Bordeaux. Virginia local Sedale McCall takes a look at why the Meritage red blend suits the state so well and recommends 10 examples to seek out.
Sedale McCall Sedale McCall

When consumers step into a Virginia winery, the array of options can be overwhelming. Tastings often feature around six wines, typically three white and three red, usually including a few favoured varieties such as Chardonnay, Cabernet Franc, and Petit Verdot.

However, unlike most established American wine regions, Virginia hasn’t yet settled on a flagship grape that serves as its signature.

But, maybe, it doesn’t need one.

This is because, in most of these tastings, the experience will culminate with a red blend. Many of these are ‘Meritage‘ blends, a term coined in the United States for wines made using Bordeaux’s ‘noble grapes.’

These blends have become a true calling card for Virginia, a testament to both the unique vineyard conditions and the winemaker’s ability to answer every challenge vintage to vintage.

Scroll down for the best examples of contemporary Virginia Meritage

Virginia Meritage: 10 wines to find

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