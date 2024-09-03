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Time to shine: Virginia’s white wines step up

Like many emerging regions on the US Eastern seaboard, the Virginia wine region has built its acclaim on red Bordeaux varieties, including the state's first DWWA Gold in 2024. Virginia correspondent, Lauren Mowery believes that the region's white wines deserve some time in the spotlight and she shares her findings on the state's viticultural evolution.
Lauren Mowery Lauren Mowery

In June, big news shook the Virginia wine world: the Bouygues family, owner of top Bordeaux second growth Château Montrose, bought RdV Vineyards, marking their first acquisition outside of France.

RdV Vineyards, named for the founder Rutger de Vink, stood in as a ‘first growth’ for the state, with a small production of highly allocated wines asking close to £200.

Not only does the deal testify to the triumph of the state’s pursuit of carefully managed Bordeaux varieties, but it also reflects the fine wine market’s belief in the future of Virginia viticulture.

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Twenty Virginia white wines to try

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