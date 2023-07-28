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Virginia vintage guide: 2019-2021 plus the top reds to try

Anyone following the Virginia wine industry over the last 20 years knows the following to be true: quality has never been higher. However, wine growers in this Mid-Atlantic region, first imagined as a vineyard paradise by Thomas Jefferson 250 years ago, know that every harvest reveals notable variation.
Lauren Mowery Lauren Mowery

Today, vintage variation and prices challenge the Virginia wine industry. This is exacerbated by the fact that the region is a gateway for many new American wine drinkers. The region’s producers deserve legitimacy, and they’ve earned it.

Still, cultivating a loyal clientele willing to pay $40-$60 (£31-£47) per bottle year in and year out remains challenging in a developing market.

Scroll down for tasting notes and scores of Virginia red wines from the 2019-2021 vintages

Vintage Virginia 2019-2021: top red wines to try

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