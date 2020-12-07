{"api":{"host":"https:\/\/pinot.decanter.com","authorization":"Bearer NDFjMTVhYzUyMmFhYWUzNWYwMzJmY2QxMTViMWZiZjMzMzFmZTcwZWZiNDE5YTE3Y2VmOGZlNDVlNzMxMzBjMg","version":"2.0"},"piano":{"sandbox":"false","aid":"6qv8OniKQO","rid":"RJXC8OC","offerId":"OFPHMJWYB8UK","offerTemplateId":"OFPHMJWYB8UK","wcTemplateId":"OTOW5EUWVZ4B"}}

PREMIUM

Virginia: Regional Profile plus the 10 best wines to seek out

Virginia is a wine region starting to see the fruits of its perseverance. Adventurous winemakers in this eastern state, close to Washington DC, have learned to adapt, and the proof is in a smartly deployed array of grapes and styles. Jason Tesauro takes a tour and highlights producers to watch and a selection of its distinctive wines to try
Jason Tesauro Jason Tesauro

Virginia wine-growers, already suffering Covid-related tourism and restaurant losses in April 2020, were dealt a further blow when frost hit in May. Workers battled an extended cold snap with bonfires, smudge pots, wind machines and helicopters. The result was minor frost damage for all and major devastation for some.

Any remaining optimism withered like so many young buds when freezing temperatures a week later cost vulnerable sites their entire 2020 vintage. As of early September, those who survived had the possibility of an otherwise solid harvest.

Scroll down to see Jason Tesauro’s 10 best wines from Virginia

It’s an apt case study in topsy-turvy perseverance: hope for the best, prepare for the worst. Or, as Virginia’s longest-tenured viticulturist, Barboursville Vineyards’ Fernando Franco, put it: ‘Just another challenging, beautiful Virginia vintage.’

Scroll down to see Jason Tesauro’s 10 best Virginia wines

You may also like

Ramiiisol Vineyards’ debut releases reviewed
Quilceda Creek: A Washington Cabernet icon
Napa Valley Cabernet: 2018 vintage report

Latest Wine News