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Quilceda Creek: A Washington Cabernet icon

Tasting this cult Columbia Valley Cabernet Sauvignon, from 2004-2010...
Dr Owen Bargreen Dr Owen Bargreen

In the midst of the Covid-19 pandemic lockdown, I’m chatting online with Paul Golitzin of Quilceda Creek in Washington State.

Quilceda Creek: 2004-2010

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