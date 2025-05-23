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Singular US Pinot Noir: 20 vineyards where the variety has found a home

Its seemingly limitless capacity for nuance of expression means that Pinot Noir can perform at its very best when sourced from a single vineyard. Our North America Regional Editor highlights 20 of his top picks of the moment.
Clive Pursehouse Clive Pursehouse

The concept of a single vineyard that stands above its peers dates all the way back to Roman times.

The vineyards on Mount Falernus – now known as Monte Massico and situated near Campania’s northern border with Lazio – were even designated into separate growths, or ‘crus’ in today’s terminology.

Such was their reputation that these Falernian wines were mentioned by the poet Horace and in the 1st-century work of Latin fiction Satyricon.

No place has shaped the concept of vineyard expression, however, like Burgundy, where the clos system developed as stone walls were built to protect exceptional vineyards, closing them off from access to animals or passersby (clos as an adjective meaning literally ‘enclosed’).

The first such site, Clos de Vougeot, was established in 1336, in the heart of the vines just outside the village of Vougeot in Burgundy’s Côte de Nuits.

America took a while to come around.

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20 excellent, single-vineyard US Pinot Noirs

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