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Interview: Robert Mark Kamen, Kamen Estate

Elin McCoy meets the Hollywood screenwriter and vintner, who bought his Sonoma estate on impulse in the 1980s, to find out about his life working in film and why making wine is his destiny...
Elin McCoy Elin McCoy

At Kamen Estate’s tasting room in downtown Sonoma, Robert Mark Kamen, 72, is padding around in flip flops, cargo shorts and a bright blue T-shirt emblazoned with the greeting ‘Hola!’

See Elin McCoy’s top six wines from Kamen Estate

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