Interview: Robert Mark Kamen, Kamen Estate

At Kamen Estate’s tasting room in downtown Sonoma, Robert Mark Kamen, 72, is padding around in flip flops, cargo shorts and a bright blue T-shirt emblazoned with the greeting ‘Hola!’
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See Elin McCoy’s top six wines from Kamen Estate
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