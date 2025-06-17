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Napa Cabernet 2022: Best value wines of the vintage

In the Napa Valley, value doesn't mean cheap. The 2022s are early drinkers and there's a lot of quality to be had for the price. Decanter's Napa correspondent, Jonathan Cristaldi, helps readers understand value in the vintage.
Jonathan Cristaldi Jonathan Cristaldi

Many wines from 2022 are ready to enjoy sooner than usual, thanks to silky tannins, generous fruit and plush textures.

Unlike more structured vintages like 2021, 2019, 2018 and 2016, which demand years of cellaring, 2022 delivers immediate pleasure, while still offering the potential for medium-term ageing.

It’s a vintage defined by plush fruit, soft tannins and upfront drinkability.

Savvy consumers looking for the best value from the vintage should be thinking about wines to buy and drink early, and often.

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Napa Valley 2022: The top value Cabernets

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