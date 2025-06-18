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Napa Cabernet 2022: The top wines from Calistoga

From the northernmost reaches of Napa Valley, at the foot of Mount St Helena and sandwiched between the Mayacamas and Vaca ranges, sits Calistoga. It is hotter in summer than most of the region’s other sub AVAs, but also cooler at night. Jonathan Cristaldi offers his top picks from the 2022 vintage.
Jonathan Cristaldi Jonathan Cristaldi

In 2022, Calistoga’s wines reflect the AVA’s characteristic warmth, intensified by the extreme heat dome that defined the vintage.

However, despite the challenges, consumers should look for names like J. Davies, Arkenstone, Perliss and Venge. These producers harvested grapes from sites in the northern end of Calistoga, where there’s a cool wind corridor.

Their wines achieved balance, maintaining freshness and structure, while showcasing the appellation’s hallmark boldness.

Scroll down for notes and scores for the the top-rated Calistoga 2022 Cabernets

Calistoga 2022: The top-scoring Cabernets

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