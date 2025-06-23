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Six decades of Biondi-Santi masterclass: DFWE New York 2025

Lucky attendees who secured a ticket to this oversubscribed masterclass were treated to a tasting of eight wines, including rare library vintages of Brunello di Montalcino Riservas back to 1975. Decanter's content director joined Biondi-Santi's head winemaker Federico Radi on stage and reports from the event.
Tina Gellie Tina Gellie

The hottest ticket to be had at this year’s Decanter’s New York Fine Wine Encounter on Saturday 7 June was a seat at the Biondi-Santi masterclass.

Not only did the masterclass sell out in record time, but it had a lengthy waiting list – thanks to the quality of wines on offer and the fact that Biondi-Santi’s director of winemaking and viticulture, Federico Radi, was hosting.

Scroll down for notes and scores of the eight Biondi-Santi masterclass wines

Biondi-Santi masterclass: Exploring six decades, back to 1975

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