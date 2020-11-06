Regional profile: Bairrada plus top wines worth seeking out

Luís Pato, Bairrada’s original enfant terrible, celebrated his 40th vintage in 2020, declaring it ‘fantastic’. 2020 caps a decade of unprecedented harvests. Fellow winemaker Luís Gomes, who produces the Giz label, observes: ‘We have been achieving full ripeness in Baga before autumn rains in every single vintage, save 2014.’
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