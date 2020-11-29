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Rioja 1990s: A vintage guide

It was a good decade for Rioja, but how are the individual vintages stacking up against each other now? Pedro Ballesteros Torres MW assesses their style, character and quality, and suggests the vintages and wines you should look out for
Pedro Ballesteros Torres MW Pedro Ballesteros Torres MW

The 1990s was probably the most exciting time in Spain’s recent history. The country began the decade lagging behind the rest of Western Europe, still traumatised by the memory of dictatorship, but finished it with modern infrastructures, easier access to world markets and lots of self-confidence.

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