Rioja 1990s: A vintage guide

The 1990s was probably the most exciting time in Spain’s recent history. The country began the decade lagging behind the rest of Western Europe, still traumatised by the memory of dictatorship, but finished it with modern infrastructures, easier access to world markets and lots of self-confidence.
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