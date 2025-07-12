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Sincere Sancerre: A Loire revival and eight wines to seek out

A focus on terroir has raised the white wines of Sancerre, this special part of the Loire valley, to new heights.
Beverley Blanning MW Beverley Blanning MW

The sign nailed to the wall outside François Cotat’s cellar looks pretty permanent: Fermé.

But soon enough, the man himself comes out to greet me. ‘I hope you’re not going to write about me,’ he says, shaking my hand. ‘I get too many visitors as it is.’

His comment is a sign of the times. Interest in Sancerre has never been greater.

Scroll down for notes and scores of eight terroir-focused Sancerre wines

Blanning’s best: Eight sincere Sancerres

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