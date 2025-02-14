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Spanish Icons: La Rioja Alta, Gran Reserva 890

One of Spain's original fine wine labels, it's taken a while for collectors to latch on to just how good La Rioja Alta Gran Reserva 890 is.
Ines Salpico Ines Salpico

La Rioja Alta, Gran Reserva 890, Rioja

First vintage: 1890

The Gran Reserva 890 remains La Rioja Alta’s flagship and most symbolic wine, produced only in vintages deemed of sufficient quality, from selected plots of bush-trained vines in Rioja Alta, aged no less than 50 years.

The wine flew under the radar of collectors and investors until recently.

Scroll down for one vintage of Gran Reserva 890 all wine lovers should try

Spanish Icons: La Rioja Alta, Gran Reserva 890

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