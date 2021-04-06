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Tenuta di Arceno: chasing perfection

Aldo Fiordelli tastes ten current and past vintages from Tenuta di Arceno in Tuscany, including the first 100% Cabernet Franc from the estate.
Aldo Fiordelli Aldo Fiordelli

Tenuta di Arceno, an ancient estate of 1,000 hectares in Castelnuovo Berardenga in Tuscany, is recognisable for a stunning alley of cypress trees that crosses the bottom of the property, framing the iconic Faun statue uphill.

Accessed by a stone tunnel that marks the entrance to the Arceno estate, guests are reminded of the estate’s history as a centre for winemaking which began in the 16th century.

Scroll down for Aldo Fiordelli’s 10 Tenta di Arceno tasting notes and scores

Of the 1,000ha, only 92 are planted with vines which climb from 300 metres to more than 500 metres in altitude, creating 10 distinct mesoclimates.

The remaining land is preserved for native vegetation, including 50ha of olive groves.

Tasting Tenuta di Arceno wines:

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