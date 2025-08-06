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The hidden wine gems of the Italian coast

A patchwork of climates and soils emerge along the Italian peninsula's long coastline. Raffaele Mosca examines various seaside winescapes, from the stunning Cinque Terre in Liguria to the white cliffs of Mount Conero in Marche, Salento in Puglia, and the rocky Sicilian island of Pantelleria.
Raffaele Mosca Raffaele Mosca

For many years, Italian wines from the coast have primarily served as holiday treats or nostalgic souvenirs.

Once vital on water-scarce shores and islands, viticulture faded as tourism soared, and the remaining growers often shifted from distinctive – if extremely rustic – local styles to generic production.

Paradoxically, Bolgheri, a relative newcomer, became the country’s first sea-view wine hotspot, when Mario Incisa della Rocchetta of Sassicaia set a new standard for maritime Italy by first exploiting the combination of gravelly soils and cooling sea breezes.

But renewed interest in Mediterranean culture and increased competition are now driving coastal producers to revive ancient traditions and defy low yields and high labour costs by crafting small volumes of characterful, well-positioned wines.

A selection of must-try wines from the Italian coast listed below

10 coastal Italian wines to try:

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