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Expert’s Choice: Coastal Tuscany

Coastal Tuscany is the birthplace of the vaunted Super Tuscans; this riviera stretch of Italy’s western coast is a patchwork of wine regions, populated by pioneering winemakers with an iconoclastic outlook.
Filippo Magnani Filippo Magnani

Over the last 30 years, the 270km of Tuscan coast that abuts the Tyrrhenian Sea has become another essential piece of the celebrated region’s viticultural patchwork. It’s an ample territory, nestled between the coastal strip and the foothills of the Apennines.

The maritime climate – with its mild winters, warm, sunny summers and constant sea breezes, which aerate the vines – and the wide range of grapes grown here are the common elements that distinguish the various terroirs of the coast from inland Tuscany.

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18 excellent wines from the Tuscan coast

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