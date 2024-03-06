{"api":{"host":"https:\/\/pinot.decanter.com","authorization":"Bearer MThiYWI5Yzg2MDY0MzA5Mjg2NDFhMDNhZjAxMGUxYmM3ZjY1N2QyYmJiNWY0Yzg2OWJkZWZkMzQ1ZjAwMjZhMw","version":"2.0"},"piano":{"sandbox":"false","aid":"6qv8OniKQO","rid":"RJXC8OC","offerId":"OFPHMJWYB8UK","offerTemplateId":"OFPHMJWYB8UK","wcTemplateId":"OTOW5EUWVZ4B"}}
First taste: Ornellaia 2021
James Button
March 6, 2024
Producers in
are visibly excited about their upcoming 2021 releases. Despite a three-month drought during the hot summer, rainfalls the previous winter and spring ensured that vines could access water reserves, avoiding any water stress. The resulting wines are nicely concentrated but – more importantly – very well balanced with beautiful freshness apparent. Bolgheri
Scroll down the see the tasting note and score for Ornellaia 2021
The team at Ornellaia has responded to the increasingly warm and dry growing seasons, reducing the earlier ripening Merlot component in 2021 to 25% (down from 32% in 2020) while
, Cabernet Sauvignon and Cabernet Franc have all increased a couple of percent or so to compensate. Petit Verdot
Ornellaia 2021 appears superbly fresh; less sturdy and muscular than in the past. This is not only a product of the vintage, but also the result of an ongoing shift towards a more elegant stylistic expression.
{"content":"PC9wPgo8aDI+TGEgR2VuZXJvc2l0w6A8L2gyPgo8cD5FdmVyeSB5ZWFyLCBzaW5jZSB0aGUgcmVsZWFzZSBvZiBPcm5lbGxhaWEgMjAwNiwgYW4gYXJ0aXN0IGlzIGNob3NlbiB0byBwcm9kdWNlIGEgc2l0ZS1zcGVjaWZpYyBhcnR3b3JrIGFuZCBhIHNldCBvZiBsaW1pdGVkLWVkaXRpb24gbGFiZWxzIGluc3BpcmVkIGJ5IHRoZSBuYW1lIGdpdmVuIHRvIHRoZSB2aW50YWdlIGJ5IHRoZSB0ZWNobmljYWwgdGVhbSBhdCB0aGUgZXN0YXRlLiBUaGUgMjAyMSB3aW5lIGhhcyBiZWVuIGdpdmVuIHRoZSBuYW1lIOKAmExhIEdlbmVyb3NpdMOg4oCZIChnZW5lcm9zaXR5JiM4MjE3OyksIHJlbGF0aW5nIHRvIHRoZSBsYW5kIHdoaWNoIHN1c3RhaW5lZCB0aGUgdmluZXMgZHVyaW5nIHRoZSBob3Qgc3VtbWVyIG1vbnRocy48L3A+CjxwPjxkaXYgY2xhc3M9ImFkLWNvbnRhaW5lciBhZC1jb250YWluZXItLW1vYmlsZSI+PGRpdiBpZD0icG9zdC1pbmxpbmUtMiIgY2xhc3M9ImlwYy1hZHZlcnQiPjwvZGl2PjwvZGl2PjwvcD4KPHA+4oCYSXTigJlzIHByZWNpc2VseSB0aGUgZ2VuZXJvc2l0eSBvZiBvdXIgc29pbHMsIHRvZ2V0aGVyIHdpdGggdGhlIG1ldGljdWxvdXMgd29yayBvZiB0aGUgdGVhbSBpbiB0aGUgdmluZXlhcmQsIHRoYXQgaGFzIGxlZCB0byBhIGhhcnZlc3Qgb2YgaGVhbHRoeSBncmFwZXMgd2l0aCBncmVhdCBxdWFsaXRhdGl2ZSBwb3RlbnRpYWws4oCZIHN0YXRlZCBMYW1iZXJ0byBGcmVzY29iYWxkaSwgcHJlc2lkZW50IG9mIE1hcmNoZXNpIEZyZXNjb2JhbGRpLCB3aGljaCBvd25zIE9ybmVsbGFpYS48L3A+CjxwPlRoZSB1bmlxdWUgZGVzaWduIG9mIHRoZSAyMDIxIFZlbmRlbW1pYSBkJiM4MjE3O0FydGlzdGEgcHJvamVjdCB3YXMgY3JlYXRlZCBieSByZW5vd25lZCBJdGFsaWFuIGFydGlzdCwgTWFyaW5lbGxhIFNlbmF0b3JlLCBhbmQgZmVhdHVyZXMgb24gb25lIG9mIHRoZSBzaXggNzUwbWwgYm90dGxlcyBpbiBldmVyeSBjYXNlIG9mIE9ybmVsbGFpYS48L3A+CjxwPlRoZSBwcm9qZWN0IGFsc28gaW5jbHVkZXMgYSBsaW1pdGVkIGVkaXRpb24gb2YgMTExIGxhcmdlLWZvcm1hdCBib3R0bGVzICgxMDAgasOpcm9ib2FtcywgMTAgaW1wZXJpYWxzIGFuZCBvbmUgc2FsbWFuYXphciksIHdoaWNoIGFyZSBudW1iZXJlZCBhbmQgc2lnbmVkIGJ5IHRoZSBhcnRpc3QuIEV2ZXJ5IHllYXIsIGEgc2VsZWN0aW9uIG9mIHRoZXNlIGJvdHRsZXMgaXMgYXVjdGlvbmVkIGJ5IFNvdGhlYnnigJlzIGFuZCB0aGUgcHJvZml0cyBzdXBwb3J0IHRoZSBNaW5k4oCZcyBFeWUgcHJvZ3JhbSBieSB0aGUgU29sb21vbiBSLiBHdWdnZW5oZWltIEZvdW5kYXRpb24sIHdoaWNoIHByb3ZpZGVzIGEgd2F5IGZvciBibGluZCBvciBsb3ctdmlzaW9uIHBlb3BsZSB0byBleHBlcmllbmNlIGFydC48L3A+CjxkaXYgY2xhc3M9ImFkLWNvbnRhaW5lciBhZC1jb250YWluZXItLW1vYmlsZSI+PGRpdiBpZD0icG9zdC1pbmxpbmUtMyIgY2xhc3M9ImlwYy1hZHZlcnQiPjwvZGl2PjwvZGl2Pgo8aDI+T3JuZWxsYWlhIDIwMjE6IFNob3VsZCBJIGJ1eSBpdD88L2gyPgo8cD4yMDI0IGlzIGRlZmluaXRlbHkgYSB5ZWFyIHRvIHN0b2NrIHVwIG9uIHdpbmVzIGZyb20gZ3JlYXQgY3VycmVudC1yZWxlYXNlIHZpbnRhZ2VzLCBzdWNoIGFzIDIwMTkgQnJ1bmVsbG8gZGkgTW9udGFsY2lubywgMjAyMCBCYXJvbG8gYW5kIDIwMjEgQ2hpYW50aSBDbGFzc2ljby4gQnV0IGJlIHN1cmUgdG8gc2F2ZSBzb21lIGZ1bmRzIChhbmQgY2VsbGFyIHNwYWNlKSBmb3IgdGhlIDIwMjFzIGZyb20gQm9sZ2hlcmk6IHRoZSBtYWpvcml0eSBhcmUgZGVsaWNpb3VzIGFuZCBhcmUgYWxyZWFkeSBzaG93aW5nIHdlbGwgYnV0IGhhdmUgdGhlIHN0cnVjdHVyZSB0byBhZ2UgYW5kIGV2b2x2ZS48L3A+CjxkaXYgY2xhc3M9ImluamVjdGlvbiI+PC9kaXY+CjxwPk9ybmVsbGFpYSBwcm92ZXMgdG8gYmUgYW1vbmcgdGhlIHRvcCBwZXJmb3JtZXJzIG9mIHRoZSB2aW50YWdlLCBob3dldmVyIGl0JiM4MjE3O3MgYSBtb3JlIGFyb21hdGljLCBlbGVnYW50IHN0eWxlIGNvbXBhcmVkIHRvIHZpbnRhZ2VzIG9mIHRoZSBwYXN0LiBUaG9zZSB3aG8gYXJlIGxvb2tpbmcgZm9yIHRoZSBzdHVyZHkgY29uY2VudHJhdGlvbiBPcm5lbGxhaWEgaXMgdHlwaWNhbGx5IGtub3duIGZvciBzaG91bGQgY29uc2lkZXIgbG9va2luZyBlbHNld2hlcmUsIGJ1dCB0aGUgMjAyMSBpcyBiZWF1dGlmdWxseSBmcmFncmFudCBhbmQgcG9pc2VkLCBhbmQgaXMgbGlrZWx5IHRvIGJsb3Nzb20gc29vbmVyIHJhdGhlciB0aGFuIGxhdGVyOyBpdCB3aWxsIHByb3ZpZGUgZHJpbmtlcnMgeWVhcnMgb2YgcGxlYXN1cmUuPC9wPgo8ZGl2IGNsYXNzPSJhZC1jb250YWluZXIgYWQtY29udGFpbmVyLS1tb2JpbGUiPjxkaXYgaWQ9InBvc3QtaW5saW5lLTQiIGNsYXNzPSJpcGMtYWR2ZXJ0Ij48L2Rpdj48L2Rpdj4KPHA+T3JuZWxsYWlhIDIwMjEgaXMgZHVlIGZvciBnbG9iYWwgcmVsZWFzZSBvbiAxIEFwcmlsIDIwMjQuPC9wPgo8cD4K"}
Tasting Ornellaia 2021:
{}
{"wineId":"80557","displayCase":"standard","paywall":true}
{}
Related articles