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Tua Rita Redigaffi: Every vintage rated

Susan Hulme MW rates all 26 vintages of Redigaffi, the 100% Merlot SuperTuscan from Tua Rita.
Susan Hulme MW Susan Hulme MW

Tua Rita began in 1984, when Rita Tua and her husband Virgilio Bisti bought four hectares of land in Suvereto, in the Tuscan province of Livorno.

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It was a retirement project and they simply wanted to make some wine as a hobby to drink at home. In 1988, they bought two more hectares and planted Merlot and Cabernet Sauvignon on the pebbly/clay soil.

Tua Rita Redigaffi: 1994 to 2019

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